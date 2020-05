Val-d’Oise : réouverture de l’accrobranche de Viarmes

"Information coronavirus : le virus est toujours là." Un message que l’on connaît tous par cœur, mais qui est diffusé aux clients dès leur arrivée. Car le Sherwood parc de Viarmes (Val-d’Oise) a pu rouvrir l’accrobranche cette semaine, à condition de respecter des règles sanitaires. Pour éviter tout contact, la formatrice n’attache plus les baudriers des clients, mais vérifie qu’ils le font correctement.

"C’est vraiment le bonheur de redécouvrir la forêt"

D’autres mesures de sécurité et de distanciation ont été adoptées : interdit d’être à plusieurs sur une plateforme, les baudriers sont mis en quarantaine après chaque client et le port du masque est obligatoire. "Ça fait du bien, surtout quand on habite Paris, on n’a pu aller dans aucun parc, donc là c’est vraiment le bonheur de redécouvrir la forêt", se réjouit une cliente.