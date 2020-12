Vaccinations : comment vont s’organiser les Ehpad

Ces résidents pourront retrouver leur famille à Noël dans quelques jours. À leur retour il faudra choisir : se faire vacciner ou non, les avis sont partagés. "Il y a plusieurs sortes de vaccins. Il faudra voir cela à l’usage. Pour le moment, non, pas question", confie André Gié, résident. "Vous savez, on ne fait jamais rien sans risques. Bon maintenant je vais avoir 91 ans, il n’y a pas tellement de risques pour moi", indique Nicole Pouder.

"Il y aura plusieurs vaccinations de faites à partir d’un même flacon"

Avant la vaccination le cas de chaque patient sera étudié. Une première étape d’une quinzaine de jours. Ensuite les injections pourront débuter. Vacciner la centaine de résidents de cet Ehpad pourrait prendre la journée. "Il y aura plusieurs vaccinations de faites à partir d’un même flacon", indique Magali Lê, cadre de santé. La campagne de vaccination pourrait commencer début janvier.







Le JT

