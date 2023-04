VRAI OU FAKE. Comment expliquer le succès des livres covido-sceptiques ?

Les livres covido-sceptiques connaissent des succès retentissants en librairie. Comment expliquer cet engouement ? Éléments de réponse.

Début mars, le livre Les apprentis sorciers de l’ex-généticienne Alexandra Henrion Claude s’est écoulé à 15 000 exemplaires en quelques jours. Elle y fustige le vaccin à ARN messager. Ce discours est plébiscité par la sphère anti-vax et critiqué par la communauté scientifique. Elle lui reproche des erreurs d’interprétation et l’usage d’études douteuses. Interrogé par L’Express, sa maison d’édition se défend. Ce succès n’est pas isolé. Sur Amazon on trouve d’autres ouvrages covido-sceptiques en tête des ventes. Pourquoi un tel engouement ?

Vers une régulation ?

Thomas Huchon, journaliste et auteur de Anti fake news, explique : "Quand on adhère à une théorie du complot, c’est un peu plus que croire à quelque chose. Il y a souvent un côté d’engagement. Là, il y a une manière de soutenir les personnes que vous croyez. […] Vous allez acheter le livre qui sera un pas supplémentaire dans cette adhésion complotiste." Pour le syndicat national de l'édition, ce succès reflète les intérêts d’une partie de la société. Or, face à cette désinformation, la régulation n’est pas à l’ordre du jour. Les livres covido-sceptiques ne sont donc pas prêts de disparaître des étalages.