Bas-Rhin : l'ex-députée Martine Wonner, figure des "antivax", a été suspendue un an par le conseil de l'ordre des médecins

L'ancienne députée de 2017 à 2022 avait notamment affirmé que les vaccins contre le Covid-19 pouvaient déclencher "des fausses couches", de "multiples cancers" et transmettre "le sida".

L'ex-députée du Bas-Rhin entre 2017 et 2022 Martine Wonner, psychiatre de profession et figure des "antivax", a été suspendue vendredi 25 novembre par le Conseil de l'ordre des médecins du Grand Est pour une durée d'un an, rapporte France Bleu Alsace. L'ancienne députée va faire appel de cette sanction.

Le 4 novembre, c'est l'ordre régional des médecins qui avait étudié à Nancy deux plaintes déposées par l'association NoFakeMed et le Conseil national de l'ordre des médecins. Ces plaintes reprochaient à Martine Wonner d'avoir tenu des propos controversés sur les vaccins et le port du masque pendant la pandémie de Covid.

L'ancienne députée de 2017 à 2022 avait notamment affirmé que le masque "ne servait strictement à rien" et que les vaccins contre le Covid-19 pouvaient déclencher "des fausses couches", de "multiples cancers" et transmettre "le sida". Lors d'une manifestation contre le pass sanitaire, elle avait également appelé à "faire le siège des parlementaires" et à "envahir leurs permanences".

Martine Wonner, qui compte donc faire appel de cette suspension, a jugé vendredi cette décision "scandaleuse".