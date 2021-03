VIDEO. Vaccination des soignants : "On fait le pari de la confiance" mais "tout est sur la table", affirme Gabriel Attal

Face au faible de taux de vaccination des soignants, "on fait le pari de la confiance et du ressaisissement d'une partie des soignants", a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, vendredi 5 mars sur franceinfo. Interrogé sur l'éventualité d'obliger ces professionnels de la santé à se faire vacciner contre le Covid-19, le porte-parole répond que "tous les scénarios restent sur la table si jamais on devait considérer que c'est nécessaire".

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

"Le rythme de vaccination de soignants n'a pas été celui qu'on attendait", concède Gabriel Attal, alors que seulement 30% du personnel médical français s'est fait vacciné contre le Covid-19. "On peut espérer qu'il y ait un ressaisissement. Il y a eu un message très clair qui a été passé par le ministre de la Santé et le Premier ministre, et il y a des voix dans le monde de la santé, dans le monde de l'hôpital qui se sont exprimées. C'est important aussi, ça parle aux soignants", estime le porte-parole du gouvernement.

"Une remarquable efficacité" du vaccin AstraZeneca

Lors de la conférence de presse de jeudi, Olivier Véran a affirmé "qu'il croyait encore au travail de conviction et de confiance avec les soignants", souligne Gabriel Attal. Le ministre va d'ailleurs écrire aux soignants vendredi "pour leur rappeler l'importance de se faire vacciner, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le monde, pour les patients qui sont en face d'eux. Vous avez des patients qui sont hospitalisés non pas pour la Covid-19, mais pour d'autres pathologies, évidemment, il faut les protéger pour éviter qu'ils puissent être contaminés à la Covid-19 parce que souvent, ce sont des patients qui sont plus vulnérables que les autres".

Gabriel Attal dit "entendre des doutes qui ont pu exister ces derniers mois" autour du vaccin AstraZeneca, faute de "suffisamment de validations scientifiques" concernant les personnes âgées de plus de 65 ans. Mais il souligne que "des études scientifiques internationales qui ont été diffusées ces dernières semaines, notamment une étude écossaise sur la base de 600 000 personnes qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca, montrent qu'il est d'une remarquable efficacité, quasiment aussi efficaces sur les formes graves que les autres". Le porte-parole rappelle que les légers symptômes grippaux que peuvent ressentir certaines personnes après ce vaccin "passent très bien" avec du paracétamol.