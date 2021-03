DIRECT. Covid-19 : aux Etats-Unis, moins de 40 000 cas en 24 heures, une première depuis octobre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Vis-à-vis des formes graves, le vaccin AstraZeneca est aussi efficace que les autres", assure sur franceinfo le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Hier, le Premier ministre a plébiscité le recours à ce vaccin qui va permettre, selon lui, "d'accélérer très fortement la vaccination".

: "La campagne de dépistage massif en France c'est tous les jours : plus de 2 millions de tests sont réalisés par semaine."



Olivier Véran évoque sur BFMTV les campagnes de dépistage. "Nous concentrons encore davantage nos forces dans les départements dans lesquels le virus circule le plus", ajoute le ministre de la Santé.

: "Le rythme de vaccination chez les soignants n'a pas été celui qu'on attendait", reconnaît le porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va écrire aujourd'hui aux soignants "pour leur rappeler l'importance" d'être vacciné, ajoute Gabriel Attal.

: "Il y a la nécessité d'accélérer sur la vaccination", estime sur franceinfo Gabriel Attal, alors que le gouvernement a annoncé hier vouloir vacciner en première injection "au moins 20 millions de personnes" d'ici la mi-mai.







: Au lendemain des nouvelles annonces sur l'épidémie de Covid-19, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est l'invité du "8h30" de franceinfo. Suivez son interview en direct à la radio, et sur le canal 27 de votre télévision.

: Depuis quelques semaines, les autorités surveillent la situation sanitaire dans le Nord, la Moselle et les Alpes-Maritimes comme le lait sur le feu. Leur point commun : ce sont des territoires frontaliers. Suffisant pour certains pour en tirer la conclusion qu'il existe un "effet frontières" dans la propagation du virus. Mais cette corrélation est-elle le fruit du hasard ou révélatrice d’un rapport de cause à effet ? Eléments de réponse avec notre journaliste Mathieu Lehot.







: L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine, pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19, ne publiera pas ses conclusions provisoires. "Puisqu'il existe un tel intérêt dans ce rapport, un résumé seul ne satisferait pas la curiosité des lecteurs", a expliqué au Wall Street Journal l'expert à la tête de cette équipe, Peter Ben Embarek. L'OMS prévoit désormais de dévoiler "dans les prochaines semaines" un rapport complet qui comprendra des "conclusions majeures", selon un porte-parole de l'organisation.

: Bonjour @Mhacnu, habituellement on compte de 2 à 6 millions de cas de grippe en France chaque hiver, mais la circulation du virus observée cette saison est effectivement moindre. Cette faible propagation des virus grippaux s'explique surtout, selon les spécialistes, par l'application des gestes et mesures barrières. Elle peut également être liée à un mode de surveillance différent depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article que nous avons publié à la mi-février sur le sujet.

: Bonjour FI, le virus de la grippe saisonnière aurait quasiment disparu en France et dans d'autres pays ? Le Covid a pris le dessus ? C'est étonnant, qu'en pensez-vous ?

: Vacciner partout, tout le temps et toutes les personnes qui en ont besoin. C'est l'ambition affichée par le gouvernement. Jean Castex espère désormais pouvoir vacciner en première injection "au moins 20 millions de personnes" d'ici la mi-mai, alors qu'elles ne sont que 3,2 millions à ce jour. Mais comment l'exécutif entend-il accélérer la cadence pour atteindre cet objectif ? Eléments de réponse.







: Les unes de la presse locale sont largement consacrées aux dernières annonces du gouvernement sur l'épidémie. "Liberté surveillée" titre ainsi La Provence, alors que les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes font partie des 23 départements placés en "surveillance renforcée". "Comment tenir ?", s'interroge de son côté le Dauphiné libéré.















: On commence par un premier point sur l'actualité de ce vendredi :



• Plus de peur que de mal. L'alerte au tsunami a été levée en Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande a annulé l'ordre d'évacuation des zones côtières. La vague redoutée après un séisme de magnitude 8,1 à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique, n'a finalement pas déferlé.



• Pas-de-Calais confiné le week-end, centres commerciaux de plus de 10 000 m2 fermés dans 23 départements "sous surveillance" et "coup d'accélérateur sur les tests et la vaccination" : Jean Castex a défendu la stratégie gouvernementale de non-confinement face à l'épidémie de Covid-19 dont la progression n'est pas, "à ce stade", exponentielle. Retrouvez toutes les annonces dans notre article.



• Le pape François arrive aujourd'hui en Irak pour un voyage historique. Le souverain pontife de 84 ans a déclaré qu'il effectuerait la toute première visite papale dans ce pays en tant que "pèlerin de la paix".



• Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est reçu ce matin, à 8 heures, au ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de l'affaire des contaminations au Covid-19 du XV de France.