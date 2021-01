VIDEO. Stratégie de vaccination : Elisabeth Borne assure que les entreprises pourront "jouer un rôle le moment venu"

"Les entreprises pourront, le moment venu, jouer un rôle" dans la stratégie de vaccination contre le Covid-19, a déclaré Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, mardi 5 janvier sur franceinfo. "Je pense que les entreprises qui, tous les ans, participent à la stratégie de vaccination contre la grippe pourront, le moment venu, jouer effectivement un rôle dans cette stratégie de vaccination", a-t-elle affirmé.

La ministre estime que l'entreprise est un lieu "dans lequel on peut créer de la confiance". Élisabeth Borne prend comme exemple les campagnes de tests localisées. "Quand on a voulu faire des tests massifs au Havre et dans un certain nombre de villes en entreprise, cela s'est bien passé. Les salariés ont effectivement été se faire tester", fait-elle remarquer.

Élisabeth Borne assure que le caractère secret de la vaccination sera assuré : "Il faut qu'on reste attentif, comme on l'est pour les tests quand on les fait en entreprise, que ce soit sur la base du volontariat et dans le respect du secret médical. Ensuite, le salarié est invité à informer son entreprise, évidemment, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de transmission, de violation du secret", a-t-elle expliqué. "Il faudra qu'on reste très vigilant", a-t-elle ajouté.

Dans une tribune publiée samedi 2 janvier dans le Journal du Dimanche, plusieurs chefs d'entreprise ont appelé leurs homologues à se faire vacciner pour montrer l'exemple et enrayer l'épidémie de Covid-19.