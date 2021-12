BRUT

C'est pour quand la fin du pass sanitaire ?

"Pas pour tout de suite", répond le ministre la Santé. Selon lui, c'est un outil qui permet "d'éviter de fermer les bars, les restos, les musées, les cinés, à l'instar de ce que font d'autres pays européens autour de nous, parce qu'il nous protège, parce qu'il nous permet de pouvoir justement fréquenter ces lieux sans risquer de se contaminer". Olivier Véran a également annoncé la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. "Désormais, seules pourront aller dans ces lieux des personnes qui sont totalement vaccinées, il n'y aura plus la dérogation du test de moins de 24 heures", développe le ministre.

Quelle est la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal ?

"Le pass vaccinal est une façon d'arriver à l'obligation vaccinale, mais moi, je pense que c'est plus efficace que de mettre une amende", estime Olivier Véran.

Que sait-on du variant Omicron ?

Le variant Omicron est extrêmement contagieux par rapport aux autres variants. "Il se multiplie 70 fois plus vite dans nos cellules, il double en nombre de malades tous les deux à trois jours, alors que c'était tous les 10, 12 jours pour le variant Delta", précise Olivier Véran. Par exemple, d'une semaine à l'autre, on peut passer de 10 000 cas un lundi à 40 000 cas le lundi suivant, et ainsi de suite. Le ministre de la Santé ajoute qu'Omicron est toutefois sensible au vaccin : "C'est pour ça qu'on booste, on met le paquet sur la vaccination." En effet, le vaccin permettrait de réduire fortement le nombre de cas graves.

À quoi ça sert de se vacciner quand on est en pleine santé ?

Dans un premier temps, Olivier Véran prône la protection, y compris des personnes en bonne santé. Le Covid-19 peut toucher gravement des personnes jeunes et sans commorbidités, même si c'est rare. Enfin, l'argument du collectif est aussi soutenu par le ministre. "Si vous êtes vacciné, vous avez moins de risque de contaminer vos parents, vos grands-parents et leurs amis, vos tantes, vos oncles, vos collègues de boulot qui sont plus fragiles que vous", explique-t-il.

Y aura-t-il des mesures spécifiques pour les fêtes de fin d'année ?

"Il n'y aura pas de feux d'artifice, pas de pot de Nouvel An, il n'y aura pas de vente d'alcool ou d'aliment sur la voie publique pour éviter les grands événements", prévient le ministre.

Pourquoi fermer en particulier les discothèques ?

"Dans les discothèques, ce sont des endroits où on ne peut pas garder le masque, où on transpire, où on va parler, beaucoup, boire, danser, transpirer, et donc ce sont des contextes qui sont très propices à la diffusion du virus et comme le variant, il est extrêmement contagieux, même s'il y a un pass sanitaire, on sait qu'il y a des gens qui passent entre les gouttes et on a enregistré pas mal de clusters dans des événements festifs", estime le ministre.

Y aura-t-il un pass sanitaire pour les écoles ?

Le ministre de la Santé assure qu’il n'y aura pas de pass sanitaire pour les écoles.

Combien de doses de vaccin on va devoir recevoir ?

Trois, répond le ministre avant d'ajouter que d'autres doses de rappel ne sont pas exclues dans les mois à venir.