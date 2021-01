VIDEO. Covid-19 : le "Monsieur vaccins" du gouvernement veut "étendre la vaccination pour les personnes âgées de 65 à 74 ans le plus vite possible"

"L'idée, c'est d'étendre la vaccination pour les personnes à risque d'une part, mais aussi pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, même si elles n'ont pas de facteur de maladie surajoutée, le plus vite possible", a répondu mardi 12 janvier sur France Inter Alain Fischer, immunologiste et président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le Covid-19.

Le "Monsieur vaccins" du gouvernement répondait à une auditrice de 65 ans, actuellement sous hormonothérapie après un cancer du sein traité notamment par chimiothérapie et qui n'avait pas obtenu de réponse de la Sécurité sociale sur le calendrier vaccinal la concernant. Le scientifique a confirmé que la Haute autorité de santé avait élaboré "une liste des pathologies qui justifient une priorité" mais qu'au-delà des situations "les plus dangereuses", l'idée était d'étendre la vaccination le plus vite possible.

"Mais évidemment, il y a la nécessité d'ajustement (...) Les plus de 65 ans, c'est 12 à 13 millions de personnes, les personnes à risque 3 à 4 millions. Il faut ajuster avec les doses de vaccin disponibles, en fonction des arrivées. Il y a une nécessité de préciser les possibilités de vaccination", ajoute Alain Fischer.