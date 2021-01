VIDEO. Vaccination des plus de 75 ans : la prise de rendez-vous en ligne "sera très simple, très accessible", assure le président de Doctolib

Stanislas Niox-Château, cofondateur et président de Doctolib, a assuré mardi 12 janvier sur franceinfo que la prise de rendez-vous en ligne à partir de jeudi "sera très simple, très accessible" alors que les 75 ans et plus pourront à partir de lundi se faire vacciner contre le Covid-19. Le gouvernement a confié à trois plateformes privées, Doctolib, Maiia et Keldoc, la prise de rendez-vous médical en ligne pour la phase grand public de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

franceinfo : À partir de quand pourra-t-on s'inscrire ?

Stanislas Niox-Château : À partir de jeudi [14 janvier]. Les patients pourront choisir un centre de vaccination, prendre un rendez-vous en ligne comme ils le font sur Doctolib pour leurs professionnels de santé. Ils pourront prendre les deux rendez-vous pour les deux injections en même temps. Ils pourront prendre leur rendez-vous eux-mêmes ou leurs proches pourront prendre un rendez-vous pour eux. Ils pourront également appeler, pas seulement prendre rendez-vous sur Internet. Et ils auront des SMS de rappel pour être sûrs qu'ils viennent bien à leur rendez-vous.

Est-ce qu'il y a des papiers particuliers à fournir pour pouvoir s'inscrire ?

Non. Ils iront directement sur Internet et sur l’application. Cela sera très simple, très accessible. C'est le gouvernement qui a souhaité rendre accessible et simple la prise de rendez-vous pour les centres de vaccination. Quand le patient sera sur le site Internet, on lui posera des questions sur son âge. L'objectif est que seules les populations éligibles puissent prendre rendez-vous et accéder aux centres de vaccination. Donc prise de rendez-vous en ligne de manière simple pour un rendez-vous, par téléphone avec des numéros pour chaque centre de vaccination, chaque établissement de santé. L'objectif, c'est que les patients prennent rendez-vous en deux clics sur Doctolib ou sur sante.fr de manière très simple. Chaque centre de vaccination sera équipé d'un logiciel de gestion qui leur permettra d'optimiser cette campagne de vaccination puisque des millions de rendez-vous vont être pris et donc il faut que les centres puissent gérer les doses, la surveillance post-vaccinale et l'ensemble de cette campagne.

On sera automatiquement redirigé vers le centre de vaccination plus proche du domicile?

Absolument pas. On fournit juste la technologie au centre. On épaule ces centres, mais les patients seront complètement libres de choisir leur centre de vaccination proche de chez eux ou pas. On aura le choix entre plusieurs rendez-vous.

On ne peut pas se faire vacciner chez son médecin traitant. Vous auriez préféré que ce soit le cas ?

On travaille depuis deux mois avec l'État allemand, l'État français, mais aussi avec les médecins généralistes pour avoir une solution pour gérer la vaccination. Cette solution est prête dès que les médecins généralistes seront autorisés à gérer la vaccination, ils pourront utiliser la même solution de prise de rendez-vous et de gestion de la vaccination du Covid-19.