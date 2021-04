Covid-19 : "La vaccination s'accélère, nous allons recevoir plus de 12 millions de doses", indique Jean Castex

Alors que la France tente d'endiguer la troisième vague d'épidémie de Covid-19, "la vaccination s'accélère", a assuré Jean Castex mardi 6 avril. Le Premier ministre s'est rendu au centre de vaccination géant du Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui ouvre ses portes comme d'autres centres de ce type. Les autorités sanitaires affichaient lundi sur franceinfo leur objectif d'y vacciner 10 000 personnes par semaine.

"Nous allons recevoir plus de 12 millions de doses dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Il faudra être au rendez-vous pour qu'il n'y ait pas une seule dose de perdue", a indiqué Jean Castex, en compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran, et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "La première cible que j'avais annoncée, 10 millions de nos concitoyens vaccinés au 15 avril, sera atteinte et sans doute dès la fin de la présente semaine", a-t-il précisé.

3,2 millions de personnes vaccinées

L'accélération de la campagne est perceptible dans les chiffres. Sur les six premiers jours d'avril, 1,3 million d'injections ont été réalisées, sur un total de 12,7 millions depuis le 27 décembre. Pour l'instant, 3,2 millions de personnes ont été vaccinées (deux doses) et 9,5 millions ont reçu leur première injection.

Mais même à un rythme plus élevé, la vaccination n'évitera pas une situation très tendue dans les hôpitaux. La barre des 30 000 malades du Covid-19 hospitalisés en France a été dépassée mardi (30 639), ce qui n'était plus arrivé depuis fin novembre, pendant la deuxième vague de l'épidémie.

Parmi ces patients, 5 600 sont en service de réanimation, bien au-dessus du pic de la deuxième vague (4 900 mi novembre) et de moins en moins loin de celui de la première (7 000 en avril 2020). En un an, 71 208 personnes sont mortes du Covid à l'hôpital (97 301 au total).