Covid-19 : le vaccinodrome du Stade de France "va faire plus de 10 000 vaccinations par semaine", annonce l'ARS

Le vaccinodrome du Stade de France qui ouvrira mardi 6 avril "va faire plus de 10 000 vaccinations par semaine" contre le Covid-19, a assuré lundi sur franceinfo Aurélien Rousseau, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France."Ce sera le 158e centre de la région", précise-t-il.

Ce centre géant de vaccination sera ouvert "à tous ceux qui veulent se faire vacciner", ajoute Aurélien Rousseau, mais l'ARS fait "attention à ce que toutes les populations qui sont à proximité puissent y avoir accès". Il assure qu'il y a "tout un travail" qui est fait "avec les collectivités pour aller au contact des populations qui pourraient passer à côté de la vaccination".

"Une véritable traque" des cas positifs

Le directeur général de l’Agence régionale de santé estime qu'il ne faut pas être "obsédé par l'idée d'ouvrir des mégacentres". Il y a aussi "23 autres centres en Seine-Saint-Denis". Mais "l'obsession" de l'ARS Ile-de-France est "d'utiliser immédiatement et de mettre à disposition toutes les doses".

Au mois de mars, l'Agence régionale de santé a eu "800 000 doses" à sa disposition, réparties entre Pfizer-BioNtech et AstraZeneca. Au mois d'avril, Aurélien Rousseau assure qu'"un million de doses" seront injectées.

"Notre responsabilité, c'est que, dès que l'on a une dose, on l'injecte sans aucun délai." Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS Ile-de-France à franceinfo

Par ailleurs, Aurélien Rousseau affirme que "150 000 doses de vaccins AstraZeneca vont être livrées aux professionnels de santé de ville, aux pharmaciens et aux médecins au premier chef, pour que eux aussi continuent leur part de la campagne vacinale".

L'ARS "conduit une véritable traque pour identifier" les personnes positives au Covid-19, explique son directeur général. "La semaine dernière on a fait 844 000 tests" en Ile-de-France. "Cela veut dire que les Franciliens ont compris, ont pris ce réflexe : au moindre doute, pas simplement au moindre symptôme, on va se faire se faire tester et on respecte l'isolement."