Covid-19 : la vaccination étendue aux plus de 60 ans le 16 avril et aux plus de 50 ans le 15 mai, annonce Emmanuel Macron

Fermer les établissements scolaires, mais tenir le calendrier de la vaccination. C'est la stratégie affichée de l'exécutif pour endiguer la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. La vaccination sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai, a annoncé Emmanuel Macron mercredi 31 mars lors de son allocution depuis l'Elysée.

"A partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront ouverts pour les personnes qui ont entre 60 et 70 ans", puis "à partir du 15 mai (...) pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans", a déclaré le chef de l'Etat. Suivra "à partir de la mi-juin (...) l'ensemble des Français de moins de 50 ans", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une "stratégie spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres".

Un mea culpa pour la vaccination des plus de 70 ans

"Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a-t-il insisté, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

Le président de la République a cependant reconnu des lacunes dans la vaccination des personnes de plus de 70 ans : "Je sais que beaucoup de nos aînés ont essayé de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ces dernières semaines, trop souvent sans succès et j'en suis profondément désolé." "Ce n'est pas acceptable", a-t-il affirmé, expliquant avoir "demandé à l'Assurance maladie de mobiliser des équipes pour y remédier". "L'ensemble des plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous seront appelés", a-t-il assuré, tandis qu'"en parallèle un numéro spécial sera mis à disposition pour prendre un rendez-vous".