VIDEO. Covid-19 : "Dès que je pourrais, je me ferai vacciner, et avec l'AstraZeneca !", déclare le député LREM Roland Lescure

"Dès que je pourrais, je me ferai vacciner... Et avec l'AstraZeneca si possible !", déclare le député Roland Lescure., porte-parole de La République en Marche. Invité de franceinfo samedi 13 mars, il assure être "extrêmement confiant" à propos de l'efficacité du vaccin britannique, malgré la suspension de son utilisation par précaution au Danemark, en Bulgarie, en Norvège ou encore Islande. "Chaque pays a sa procédure pour valider les protocoles", reconnaît Roland Lescure qui estime que celle de la France "est extrêmement sérieuse. On nous a même parfois reproché qu'elle le soit trop".

Le député des Français de l'étranger (1ère circonscription / États-Unis et Canada) estime que la vaccination avec l'AstraZeneca "a l'air de fonctionner en Angleterre", où "des dizaines de millions de personnes" se sont "essentiellement" vues administrer une dose du vaccin des laboratoires britannico-suèdois. "On voit les taux d'incidence qui baissent !", assure le député. Pour rassurer les Français, Roland Lescure appelle à la plus grande "transparence" et à "continuer les études" sur les vaccins mais selon lui, "il n'y a pas de quoi s'inquiéter".

La Haute Autorité de santé, ce n'est pas un politique, ce sont bien des experts qui nous rassurent. Roland Lescure, député et porte-parole de La République en Marche à franceinfo

Roland Lescure demande même à "multiplier la production, y compris en France", alors qu'AstraZeneca réduit semaine après semaine les livraisons de doses de vaccin. "Il y a une petite interrogation sur la capacité d'AstraZeneca à livrer ce qu'il nous avait promis", reconnaît-il. Le député LREM trouve que le laboratoire "n'est pas tout à fait au rendez-vous dans la capacité de production". Il rappelle que "l'usine de Sanofi est notamment prête à embouteiller un certain nombre de vaccins".