DIRECT. Covid-19 : les résidents d'Ehpad de nouveau autorisés à sortir de leur établissement

Ce qu'il faut savoir

Le protocole sanitaire contre le Covid-19 est assoupli dans les Ehpad. A partir de samedi 13 mars, les résidents sont autorisés à sortir de leur établissement. Les résidents ayant reçu deux injections du vaccin peuvent désormais "se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s'isoler sept jours dans leurs chambres", a annoncé vendredi la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. Les personnes non-vaccinées peuvent également sortir mais en respectant une période de sept jours d’isolement à leur retour. Suivez notre direct.

Plus de 4 000 malades en réanimation. Avec 306 nouvelles admissions en 24 heures, on compte désormais 4 033 patients Covid en réanimation ou soins intensifs. Au total, 24 749 patients sont hospitalisés. La situation hospitalière est "extrêmement tendue en Ile-de-France" , a estimé vendredi Jean Castex, lors d'une visite à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le Premier ministre ajoute qu'il faut se "tenir prêt à tout moment à prendre des mesures" supplémentaires.

Un quatrième vaccin autorisé en France. La Haute Autorité de santé a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin Janssen à dose unique. Il peut être administré à tous les adultes, "y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou présentant des comorbidités, du fait de son efficacité vaccinale et de son profil de tolérance satisfaisant", précise la HAS. Les premières injections en Europe pourraient toutefois n'intervenir qu'à partir du mois d'avril.

Plus de 100 millions de doses injectées aux Etats-Unis. Quasiment 20% de la population américaine a reçu au moins une dose, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique du pays. Le président américain Joe Biden avait promis 100 millions de doses injectées en 100 jours à compter de sa prise de fonction, le 20 janvier. Un seuil symbolique finalement dépassé en moitié moins de temps que prévu.