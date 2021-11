Covid-19 : que dit l'Institut Pasteur sur la cinquième vague ?

Face à l'instabilité de la situation, plusieurs données sont à prendre en compte : "Le scénario de référence de l'Institut Pasteur montrerait que l'on pourrait monter jusqu'à 2 250 hospitalisations par jour si l'on ne fait pas de troisième dose", explique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France 2.



Objectif : 400 000 troisièmes doses par jour



Si le nombre d'hospitalisations est inférieur à celui enregistré lors de la deuxième vague, qui s'élevait aux alentours de 3 000, Damien Mascret souligne l'importance du chiffre. Le troisième rappel de vaccin pourrait faire échapper les Français au pire, mais sous plusieurs conditions. "Il faut faire 400 000 troisièmes doses par jour. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 170 000. Ensuite, il faut une bonne adhésion des Français. Il faudrait que 50% des adultes de moins de 50 ans se fassent cette troisième dose et que 80 % des plus de 50 ans la fassent également", a-t-il expliqué.

