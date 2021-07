Variant Delta du Covid-19 : l'Institut Pasteur teste l'efficacité des vaccins

Le variant Delta gagne du terrain. "Il est en train progressivement de remplacer tous les autres virus qui existaient de la souche coronavirus, il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays, et donc il entraîne une augmentation des contaminations en France et dans beaucoup de pays qui nous entourent", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter, vendredi 9 juillet. Ce variant venu d'Inde est 60% plus contagieux, et il est devenu prédominant dans 55 départements.

Un taux de vaccination trop faible pour éviter une nouvelle vague

L'Institut Pasteur a mené une étude en laboratoire sur l'efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca. L'AstraZeneca est efficace à 92% contre les formes graves, et le Pfizer protège aussi à 96%. Cette protection n'est assurée qu'à condition d'être totalement vacciné. Une première dose "n'est pas suffisante pour protéger et neutraliser le virus", selon Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Le taux de vaccination en France, de 38%, est encore largement insuffisant pour éviter une quatrième vague.