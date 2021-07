Variant Delta : la vaccination, seul rempart contre le Covid-19

Le variant Delta progresse à grands pas. Il devrait même être majoritaire en France d'ici quelques jours, avec la peur d'une quatrième vague dans le pays. Ce variant venu d'Inde a progressé petit à petit jusqu'à atteindre majoritairement 50 départements entre le 29 juin et le 5 juillet. "Ça signifie aujourd'hui que le variant Delta est à peu près 50% plus rapide que le variant Alpha qui était lui-même plus rapide que la souche classique", explique le créateur de Covidtracker et Vitemadose Guillaume Rozier.

Les vaccins efficaces à 94% selon l'étude Pasteur

Les plus contaminés par le variant Delta sont les jeunes, avec un taux d'incidence de 73 chez les 20-29 ans. Mais des études sont plutôt rassurantes, car elles montrent qu'après deux doses de vaccin, la quantité d'anticorps produite est protectrice contre les formes graves de la maladie. L'étude Pasteur chiffre même l'efficacité des vaccins à 94%. Un impact pourrait alors avoir lieu sur les hospitalisations, mais pas dans l'immédiat.



Le Président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de prendre la parole lundi 12 juillet, annonce la journaliste Anne Bourse en direct du Palais de l'Élysée pour le journal de 20 heures de France 2. "Depuis plusieurs jours, l'Élysée affiche une certaine dramaturgie. Emmanuel Macron est encore une fois contraint de s'exprimer sur le Covid. L'objectif du chef de l'État est que davantage de Français se fassent vacciner."