Vaccination : quatre millions de personnes majeures concernées par l'élargissement

Samedi 1er mai est le premier jour où les plus de 18 ans qui souffrent de maladie chronique peuvent se faire vacciner. "J'ai du surpoids, j'ai préféré me faire vacciner pour protéger mon entourage et me protéger moi. Je préfère me faire vacciner plutôt que de me retrouver en réanimation et mourir", témoigne une jeune femme. Le public autorisé à se faire vacciner s'élargit peu à peu en France.

Les personnes obèses concernées

L'obésité fait partie des pathologies qui fragilisent le plus face au Covid. Les personnes en surpoids de plus de 55 ans pouvaient déjà se faire vacciner, à compter du 1er mai, sans limite d'âge. C'était une urgence selon Anne-Sophie Joly, membre du collectif national des associations d'obèses : "C'est la population qui occupe la réanimation à hauteur de 47% et qui occupe malheureusement les décès à hauteur de 40%. À ce jour on a plus de 40 000 morts qui ont eu des problèmes de poids."