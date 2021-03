Vaccination : le gouvernement peut-il tenir ses objectifs ?

Le président de la République a annoncé sa volonté d’accélérer la campagne de vaccination dès le mois d’avril. M’objectif principal du gouvernement est d’atteindre au moins "20 millions de Français" vaccinés, d'ici la mi-mai, rappelle la journaliste Frédérique Prabonnaud, sur le plateau du 19/20, mercredi 24 mars. Cela correspond à "tous les plus de 50 ans qui le souhaitent", ajoute-t-elle.

Objectif : 30 millions de vaccinés fin juin

D’ici mi-juin, l’objectif visé est celui des 30 millions de vaccinés, soit les "deux-tiers de la population de plus de 18 ans qui le souhaitent", indique Frédérique Prabonnaud. Alors que 6,5 millions de Français ont reçu une première dose, la journaliste explique que le gouvernement compte sur "l’accélération des livraisons" pour tenir ses objectifs. Fin mars, 16 millions de doses sont attendues; 28 millions pour la fin avril, et plus de 72 millions fin juin.

