Vaccin contre le Covid-19 : la France peut-elle se procurer plus de doses ?

J. Duponchel, A. Girault-Carlier, M. Renier, O. Dumont, C. Dechassey

Comment accélérer la livraison de doses de vaccins contre le Covid-19 en France ? Le bras de fer le plus visible est celui entre l'Union européenne et le laboratoire britannique AstraZeneca.

La France recherche désespérément des vaccins contre le Covid-19. Fin avril, 29 millions de doses devraient être livrées à l'Hexagone via la commande européenne, très loin des 37 millions espérées initialement. Mais comment peut-on se procurer plus de vaccins ? Le laboratoire AstraZeneca est pointé du doigt par l'Europe. Les doses fabriquées au Royaume-Uni et destinées à l'Union européenne n'auraient pas toutes été livrées.

Peut-on accélérer la production ?

En plus de ce bras de fer, peut-on accélérer la production ? A l'heure actuelle, plusieurs sites européens produisent déjà des vaccins. Le Français Sanofi va même prêter main forte aux autres laboratoires pour aller plus vite. Cela serait toutefois insuffisant, selon un économiste. Pour lui, la France et l'Union européenne devraient investir. "Il faut construire de nouvelles unités de production", implore Frédéric Bizard, économiste de la santé.