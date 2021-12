Vaccination contre le Covid-19 : la Haute Autorité de santé préconise de réduire à trois mois le délai pour faire la dose de rappel

La Haute autorité de santé recommande également une dose de rappel pour les adolescents de 12 à 17 ans les plus à risques.

Nouvelles préconisations. Face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 qui fait exploser le nombre de contaminations et alors que le variant Omicron, particulièrement contagieux, se répand en France, la Haute autorité de santé recommande, dans son avis publié vendredi 24 décembre, que la dose de rappel de vaccin puisse être réalisée à partir de trois mois.

Si le ministère de la Santé a, lui, décidé de maintenir le délai à quatre mois et ce dès maintenant, au lieu d'attendre le 3 janvier, date à laquelle ce nouveau délai devait entrer en vigueur. Jusque là, le délai pour la dose de rappel était de 5 mois après la précédente injection.

Dose de rappel recommandée pour les adolescents à risques

La HAS justifie cette recommandation par le fait que, selon les dernières études publiées, les vaccins sont efficaces à 80% pendant un à deux mois contre les formes symptomatiques non graves du variant Omicron, mais perdent plus rapidement leur efficacité qu'avec les variants précédents : 34% à 4 mois après une primovaccination avec le vaccin de Pfizer.

Ces mêmes données montrent une remontée de l'efficacité vaccinale à 75% deux semaines après une dose de rappel. L'instance a également considéré des travaux suggérant que l'administration très rapide d'une dose de rappel à la majorité de la population adulte permettrait de réduire de 15% la mortalité associée au Covid-19 liée au variant Omicron.

En outre, elle préconise d'administrer un rappel aux adolescents de 12 à 17 ans les plus à risques, souffrant d'immunodéficience ou d'une comorbidité à risque de forme grave, selon les mêmes modalités que les adultes. Elle précise qu'elle se prononcera ultérieurement sur l'administration de ce rappel à l'ensemble des adolescents, dans l'attente des résultats d'un essai clinique mené par Pfizer pour évaluer l'efficacité et la tolérance de cette dose de rappel chez les adolescents.