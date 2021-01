Vaccination contre le Covid-19 : à Lyon, des pharmaciens "prêts" à administrer le vaccin si la logistique le permet

En ce début d'hiver, Clara, une pharmacienne lyonnaise, totalise déjà 600 vaccins contre la grippe. Alors, s'il faut vacciner contre le Covid-19, elle est totalement pour : "S'il faut vacciner comme contre la grippe, on le fera avec plaisir. Mais pour le moment on attend les informations du gouvernement." La stratégie vaccinale est contestée en France, considérée comme trop lente. Selon les informations de franceinfo, 5 000 personnes ont été vaccinées lundi. Clara l'assure : "On est prêts" à vacciner dans les pharmacies.

Dans une autre officine de la ville, Patricia regrette que l'on oublie souvent les pharmaciens. Elle évoque un souci logistique : "Ils ont sans doute penser à nous dès le départ. Seulement, il faut conserver le vaccin à moins 70 degrés. Il nous faut des frigidaires. Si la logistique est d'aplomb, nous on est là pour vacciner, il n'y a pas de problème", affirme-t-elle. Elle regrette cependant être "la dernière roue du carrosse". "Quand il y a le feu, on appelle les pharmaciens. 'Tiens, on n'avait pas pensé à eux'."

Des Lyonnais plutôt confiants

Se faire vacciner en pharmacie n'effraie pas les Lyonnais rencontrés par franceinfo, bien au contraire. "Chaque année, raconte l'un d'eux, je vais voir mon pharmacien pour me faire vacciner contre la grippe. Et c'est très bien. Il y a 30 000 pharmacies en France, c'est mieux que rien." Une autre habitante renchérit : "Je suis pour. Ils l'ont fait pour la grippe donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire pour le Covid-19. Bien au contraire."

Un autre Lyonnais affirme de son côté : "Ce sont des professions de santé. Donc il faut que l'on ait confiance. Après, c'est très français d'avoir peur, ou être inhibé par tout ça. Mais je pense que c'est une très bonne idée et il faut avancer." Un habitant plus sceptique ajoute : "Les pharmacies ne suffiront pas. Il faut ouvrir des vaccinodromes comme en Allemagne.”