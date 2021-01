Stratégie vaccinale : Jean Castex face à "un tunnel de critiques" lors d’une réunion tendue avec la majorité

Le Premier ministre assure qu'il a une stratégie et qu'il faut "s'y tenir". Et il affirme devant les leaders de la majorité que la France fait plutôt mieux que ses voisins européens.

"Foirage", "navigation à vue", "retard à l'allumage", "message brouillé" : Jean Castex a dû faire face, lundi 4 janvier, à un "long tunnel" de critiques remontées par les présidents de groupes parlementaires et les chefs de partis de la majorité sur la stratégie de vaccination du gouvernement, selon les informations de franceinfo. Cet échange en visioconférence avec la majorité a eu lieu à l'issue de la réunion restreinte qui s'est déroulée à l'Élysée lundi après-midi. Selon les informations de franceinfo, 5 000 personnes ont été vaccinées lundi.

Au debut de la réunion, les chefs de partis et les patrons de groupe parlementaires expriment sans retenue ce qui leur remonte du terrain. "C'est notre job, on est là pour ça", avance un dirigeant. Pas de tension à ce stade, selon un participant, mais un "long tunnel" de critiques. Le Premier ministre "encaisse" mais lorsqu’il prend la parole, Jean Castex défend la prudence du gouvernement.

"C'est normal d'en prendre plein la gueule quand on a une stratégie, mais rendez-vous dans six mois." Jean Castex, Premier ministre

Olivier Véran, le ministre de la Santé, abonde dans le même sens. Selon Jean Castex, "l’Allemagne vaccine vite mais elle va se retrouver tout aussi vite à cours de vaccins". Et d'affirmer face aux leaders de la majorité, alors que l'Angleterre se reconfine, que la France fait plutôt mieux que les autres pays européens. Compte tenu de la polémique sur les vaccins, tous les participants sont d’accord pour dire que ce n’est pas le meilleur moment pour aller dire aux restaurants qu’ils ne pourront pas rouvrir en janvier, même si la décision est déjà prise.

Pas de changement de stratégie

Interrogé sur les questions de logistique, Jean Castex a expliqué que les comités locaux, qui réunissent les préfets, les élus ou encore les autorités régionales de santé, allaient être réactivés. Le chef du gouvernement doit tenir une conférence de presse jeudi où, selon les informations de franceinfo, plusieurs annonces doivent être faites. Tout le monde s'accorde pour estimer que même si une "sur-administration" a été mal comprise, il ne faut pas changer aujourd'hui de stratégie. "On a une stratégie et on s'y tient", conclut le Premier ministre