Vaccination contre le coronavirus : les Pays-Bas sont à la traîne

La vaccination a enfin commencé aux Pays-Bas, sous les applaudissements et en présence du ministre de la Santé. Symboliquement, c'est une infirmière qui a reçu la première injection. "Pour moi, c'était très important. Quand on travaille dans la santé, on veut donner la meilleure qualité de soins possible et, jusqu'ici, ce n'était pas possible", affirme Sanna Elkadiri, l'infirmière en question.

Le pays avait misé sur le vaccin Astra Zaneca

Depuis deux jours, la logistique s'accélère et les vaccinations s'enchaînent aux Pays-Bas. Mais c'est trop tard, selon de nombreux Néerlandais, le pays étant le bon dernier de l'Union européenne en termes de vaccination. "C'est sûr qu'ils ont mis un peu de temps, mais il fallait tout tester avant", estime une passante. "Maintenant, on attend notre tour, le plus rapide serait le mieux", confie un autre Néerlandais. Le pays avait misé sur le vaccin Astra Zaneca, qui n'est toujours pas livré, et il n'était donc pas prêt techniquement à distribuer celui de BioNTech/Pfizer.

Le JT

Les autres sujets du JT