Vaccination contre le coronavirus : les annonces d'Olivier Véran pour accélérer la campagne

Depuis dimanche 27 décembre, à peine plus de 300 personnes se sont fait vacciner en France, contre 950 000 au Royaume-Uni et 131 600 en Allemagne. Jeudi 31 décembre, Olivier Véran annonce une accélération sur les réseaux sociaux. "Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", a écrit le ministre de la Santé.

Ouverture de centres de vaccination en ville

Pour l’instant, seuls ceux travaillant dans les résidences pour personnes âgées y ont droit. Pour les autres, ce n’était pas avant fin février. Autre annonce : l’ouverture de centres de vaccination en ville pour vacciner les personnes de plus de 75 ans. La lenteur de la campagne vaccinale a été largement critiquée, par l’Académie de médecine, des médecins de terrain, et des politiques. Plus de personnels de santé seront donc vaccinés, mais pour certains professionnels, il faudrait aller encore plus loin.

Le JT

Les autres sujets du JT