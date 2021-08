Vaccination anti-Covid 19 : les moins de 12 ans sont-ils concernés ?

Sous les tentes de vaccination, plusieurs adolescents défilent. Ils acceptent cette piqûre pour retrouver une vie normale. Chez les 12-17 ans, 56,2% ont déjà reçu une première dose de vaccin. Face à la demande, de nouveaux créneaux ont été ouverts. Une question taraude les parents : faudra-t-il vacciner les plus jeunes ? Chez les moins de 12 ans, les médecins ont signalé des syndromes inflammatoires, et des Covids longs. Pour le virus, ces non-vaccinés représentent un réservoir. Ils sont 9 405 000 moins de 12 ans en France.

Faut-il vacciner les plus jeunes ?

Vacciner les moins de 12 ans, une mesure nécessaire selon le journaliste santé Damien Mascret ? "C'est vrai que d'un côté, l'épidémie est en train de flamber chez les jeunes. On est à une incidence de 316 pour 100 000 habitants chez les 10-19 ans, et 128 pour 100 000 chez les moins de 10 ans. Mais actuellement, il n'y a que 126 jeunes de moins de 20 ans hospitalisés", et ce sur plus de 10 000 hospitalisations. "Le plus simple, c'est d'attendre la démonstration que vacciner les moins de 12 ans va réduire l'épidémie et réduire les cas graves dans la population", conclut le journaliste.