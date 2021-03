Vaccin contre le Covid-19 : plus de 580 000 injections en trois jours en France

Sur le vieux port de Marseille (Bouches-du-Rhône), 2 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 au cours du week-end du 6 et 7 mars. Pour continuer sur cette lancée, les dernières doses sont distribuées lundi 8 et mardi 9 mars, sans rendez-vous. "Il y a un système de tickets. Ils savaient qu'il y avait 180 doses disponibles, ils ont donné les tickets jusqu'à 180 personnes", explique une riveraine.

Vacciner tous les adultes d'ici mi-août

Certains attendaient les doses depuis plusieurs semaines, alors, cette accélération du rythme de la campagne est une opportunité. "C'est une bonne surprise parce que si on a besoin d'un passeport vaccinal pour aller au restaurant dès que ça ouvrira, d'avoir une vie un peu normale, je pense que c'est mieux que de rester chez soi", explique un patient vacciné. Entre vendredi 5 mars et dimanche 7 mars, 585 000 doses de vaccin ont été injectées en France. Une opération que le gouvernement souhaite reproduire le week-end prochain. Pour vacciner tous les adultes d'ici mi-août, il faut accélérer le rythme et atteindre rapidement plus de 500 000 injections par jour. Si les livraisons de doses arrivent comme prévu, 11 millions de Français auront eu leur injection mi-avril.