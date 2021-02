Vaccin contre le Covid-19 : le vaccin russe Spoutnik V efficace à plus de 91%

“C’est assez spectaculaire", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret, sur le plateau de France 2. Une étude The Lancet, publiée le 2 février 2020, montre que le vaccin russe Spoutnik V aurait une efficacité globale de 91,6%. Il aurait une efficacité de 100% sur les formes graves de la maladie. “Les 20 cas graves sont survenus dans le groupe placebo, contre zéro dans le groupe vacciné. Cela veut dire 100% d'efficacité. Et puis surtout, il n’y a eu aucun effet indésirable grave imputable au vaccin”, souligne le journaliste et médecin.

Efficacité d’au moins deux ans

Il pourrait s'intégrer dans la stratégie vaccinale, puisque ce vaccin se conserve entre +2 et +8 degrés Celsius, “ce qui est beaucoup plus pratique qu’avec les vaccins ARN”.

“On a déjà de très bons résultats chez les plus de 60 ans”, poursuit Damien Mascret, avec 91,8% d'efficacité. La protection du vaccin pourrait durer au moins deux ans.

