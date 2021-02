Vaccin contre le Covid-19 : où en est le vaccin russe Spoutnik V ?

Alors que l'Europe se trouve en pénurie de doses de vaccins, la Russie cherche à mettre en avant le sien, prénommé Spoutnik V. "Vous vous souvenez peut-être que l’été dernier, quand Vladimir Poutine avait vanté les mérites de son vaccin on était un peu dubitatifs", se souvient le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, mardi 2 février. Mais une étude The Lancet, publiée le 2 février 2020 montre que le vaccin aurait une efficacité globale de 91,6%. "On a même une efficacité supérieure à 91% chez les plus de 60 ans", souligne le journaliste.

Efficacité d’au moins deux ans

Il y a donc une efficacité "remarquable", note Damien Mascret. "Ajoutons aussi qu’il y a une efficacité de 100% sur les formes graves", précise-t-il. Le vaccin pourrait s'intégrer dans la stratégie vaccinale puisqu'il se conserve entre 2 et 8 degrés Celsius. "On pourrait faire les vaccinations en cabinet médical, on pourrait faire les vaccinations en pharmacie", conclut le médecin. Enfin, les Russes promettent que ce vaccin pourrait avoir une efficacité d’au moins deux ans.

