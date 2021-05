Vaccin contre le Covid-19 : Joe Biden mène le mouvement pour la levée des brevets, hostilité des laboratoires

L’annonce de Joe Biden mercredi 5 mai, sur une possible levée des brevets des vaccins anti-Covid, a provoqué de vives réactions à travers le monde. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a réagi dans le 23h de franceinfo, jeudi 6 mai.

La déclaration de Joe Biden a déjà atteint le monde entier. Et pour cause, mercredi 5 mai, le président américain s’est dit favorable à la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19. "Joe Biden semble vouloir apparaître comme le sauveur du monde. Le 'Captain America' dans cette pandémie. Les États-Unis la voient un peu comme derrière eux, la vaccination va très vite. C’est peut-être parce que d’autres pays comme l’Inde s’enfoncent dans la crise qu’il a dit vouloir négocier la levée des brevets. On parle bien de négociation pour l’instant. C’est le mandat qu’a reçu sa représentante au Commerce, Katherine Tai", a détaillé Loic de La Mornais, correspondant à Washington.

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, est hostile à la proposition

"Bill Gates s’y est fortement opposé, lui qui est très engagé dans le caritatif, la santé. Ses arguments sont que cela risque de freiner l’innovation et l’investissement pour les pandémies futures. Ce n’est pas encore fait", a repris le journaliste. À ce sujet, Stéphane Bancel, le PDG du laboratoire Moderna était l’invité du 23h de franceinfo, jeudi 6 mai. "Si vous voulez faire de l’ARN Messager aujourd’hui, vous allez devoir embaucher des gens, mais il n’y a pas d’industrie. Qui allez-vous débaucher pour cela, pour savoir quelles machines acheter, quelle méthode de thèse de qualité-contrôle développer ? Cela prend des années. Il n’y aura pas une dose de vaccin en plus avec cette action […]. Que les États-Unis autorisent l’export des vaccins."