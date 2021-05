Vaccin contre le Covid-19 : faut-il convaincre les moins motivés ?

Tous les Français ont théoriquement accès à la vaccination contre le Covid-19 à partir du lundi 31 mai. Pourtant, le gouvernement craint un "plafond de verre" vaccinal. Qu’est-ce que cela veut dire ? "C’est un seuil virtuel à partir duquel on n'arriverait plus à convaincre la population de se faire vacciner. D’après la dernière enquête OpinionWay, on a quand même 65% qui se sont fait vacciner ou sont d’accord pour le faire, 13% d’indécis. Mais on a quand même 20 % de personnes qui nous disent qu’elles ne veulent pas se faire vacciner", explique le docteur et journaliste Damien Mascret.

Un arrêt de l’épidémie avec 60% de vaccinés en Israël

Cette part des Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner peut-elle jouer un rôle dans l’évolution vers l’immunité collective ? "Peut-être", répond le médecin. "Il faudrait atteindre 80% de la population, y compris les adolescents et les jeunes (…) Ceci dit, on a vu qu’en Israël, avec 60% de population vaccinée, on avait arrêté l’épidémie", indique le médecin.

