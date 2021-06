Vaccin contre le Covid-19 : démarrage de la vaccination des 12-17 ans

Dans la matinée du mardi 15 juin devant le centre de vaccination au nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), de plus en plus de jeunes ados patientent dans la file d'attente. Prune, 12 ans, est venue avec son père et son grand frère, pour une première injection du vaccin contre le Covid-19. "Comme ça, on peut voyager et on peut faire plus de choses", explique la jeune fille. Pour se faire vacciner, les mineurs doivent donner leur consentement oral, avoir une autorisation écrite des deux parents et être accompagnés de l'un d'eux.

Des jeunes sensibilisés

3 millions de jeunes seraient concernés par la vaccination. "Avec les réseaux sociaux et le système d'aujourd'hui ils sont beaucoup plus sensibilisés, et je pense qu'eux, ils vont répondre présents à la vaccination", estime Natacha Jacquier, médecin sapeur-pompier professionnel. Au centre d'Evreux (Eure), Hugo, 12 ans, est lui aussi motivé. "Plus on est vaccinés, moins il y aura de cas, du coup ce sera mieux pour tous", confie ce dernier.