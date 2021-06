Covid-19 : les prises de rendez-vous pour la vaccination en nette baisse

Mi-juin, 45,5 % des Français ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus. Un chiffre insuffisant pour atteindre l’immunité collective. En outre, certains centres peinent à combler leurs créneaux. Dans un établissement de la région parisienne, les rangées de chaises vides ont remplacé les longues files d’attente. Le rythme ralentit depuis quelques semaines.

Une baisse vertigineuse de mai à juin

"On commence à toucher une bonne partie de la population. Il faut maintenant toucher les plus jeunes. La semaine dernière, on a eu 1 200 rendez-vous qui n’ont pas été pourvus", note Odile Barry, la directrice générale adjointe du centre de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Même constat sur le site Doctolib : 319 000 rendez-vous ont été pris la semaine du 11 mai. Cette semaine, on en dénombre seulement 166 000.

