Vaccin contre le Covid-19 : 400 000 nouveaux salariés prioritaires

Depuis samedi 24 avril, les chauffeurs routiers, les caissiers, boulangers ou encore livreurs de plus de 55 ans sont prioritaires pour recevoir le vaccin contre le Covid-19. Une vingtaine de métiers dits de seconde ligne ont été listés, soit près de 400 000 salariés.

Dans ce centre de vaccination de Rennes (Ille-et-Vilaine), des créneaux spéciaux ont été aménagés pour vacciner contre le Covid-19 les professionnels de plus de 55 ans exposés au public, comme les chauffeurs routiers par exemple. "Je suis au contact des clients. Dans ce milieu-là, on est un peu partout, donc c'est mieux de se faire vacciner", admet l'un d'entre eux, qui se dit rassuré.

En contact constant avec le public



Habituellement, dans ce centre, 1 2000 personnes par jour sont vaccinées. Les professionnels de seconde ligne sont attendus les samedis matin et la semaine en fin de journée pendant une heure. Au total, 300 créneaux ont été ouverts pour les professions de seconde ligne. Une vingtaine de métiers sont concernés. Parmi eux, les conducteurs de bus, agents de nettoyage, hôtes et hôtesses de caisse, professionnels des pompes funèbres, salariés des abattoirs ou encore chauffeurs de taxi, vigiles et éboueurs. En résumé, tous les métiers où le contact avec le public est constant deviennent prioritaires.