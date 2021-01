Vaccin contre le coronavirus : les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous

T. Guéry, N. Lambert, F. Griffond, B. Vignais, J.-M. Noël, France 3 Lorraine, C. Ricco

À Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), le centre de vaccination accueille le personnel de la mairie, lundi 11 janvier : c'est lui qui prendra les rendez-vous pour la vaccination des administrés de plus de 75 ans. Comme 9 000 des 77 000 habitants de la ville ont plus de 75 ans, la mairie a décidé d'ouvrir son standard dès mardi 12 janvier. Partout ailleurs, c'est à partir de jeudi 14 janvier que la prise de rendez-vous sera possible pour des vaccinations qui débuteront lundi 18 janvier.

Trois manières de prendre rendez-vous

Elle peut se faire par téléphone, via le site santé.fr, ou en passant par l'application Doctolib. "On aide l'État en fournissant une solution de gestion pour les centres de vaccination", estime Stanislas Niox-Château, le président de la plateforme. Exception à la règle : la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle), où le fort taux d'incidence du coronavirus chez les plus de 65 ans a incité les autorités à avancer le début de la campagne à mercredi 13 janvier.

