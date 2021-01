Rueil-Malmaison : un centre de vaccination déjà opérationnel

À Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), une soixantaine de vaccinations contre le Covid-19 ont été programmés au centre chaque jour. Le précieux produit est gardé sous clé. Un flacon va permettre d’injecter six doses. "Il y a une espère de foi de soignant chez moi, de confiance en la médecine et les laboratoires. Je comprends que les gens doutent, mais je leur dis, 'allez-y, faites confiance’", assure Marianne Lospier Baahmed, qui aide à vacciner ses compères.

Encore beaucoup de sceptiques

Nathalie, infirmière, a changé d’avis sur le vaccin, et se porte volontaire pour ne pas contaminer ses patients. Parmi les soignants de plus de 50 ans qui se font vacciner, samedi 9 janvier, beaucoup sont médecins et regrettent la lenteur du processus. A quelques mètres de là, sur le marché, de nombreuses personnes interrogées sont encore sceptiques. "Je ne fais pas confiance au nouveau vaccin", estime une passante. À partir du 18 janvier, les règles changent, et toutes les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner.