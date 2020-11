Vaccin contre le coronavirus : a-t-on raison d'y croire ?

Le laboratoire Pfizer a annoncé lundi 9 novembre que son candidat-vaccin contre le coronavirus serait efficace à 90%. A-t-on raison d'y croire ? "Il faut être prudent, évidemment, mais c'est encourageant", juge le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures. Un comité d'experts indépendants a évalué les données et a conclu à cette efficacité importante. De plus, "quand on a un effet aussi important à ce stade d'un essai clinique, il y a peu de chance que ça s'inverse à la fin", précise Damien Mascret.

50 millions de doses disponibles cette année

Le patron de Pfizer a annoncé que 50 millions de doses seront disponibles dès cette année. "On peut espérer quand même qu'au deuxième trimestre, peut-être au troisième trimestre de l'année prochaine, des doses seront disponibles en France puisque Pfizer l'a annoncé : 1,3 milliard de doses seront disponibles dès l'année prochaine, si les résultats se confirment", conclut le médecin.