Troisième dose : "Il y a une logique à la lier au pass sanitaire", selon Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois à l'Assemblée

"Il y a une logique à lier" la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 "au pass sanitaire", estime samedi 6 novembre sur franceinfo la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, allant dans le sens des propos du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirmant que "cette idée faisait son chemin" au sein de l'exécutif. Cette dose de rappel concerne notamment les personnes de plus de 65 ans vivant à domicile, celles atteintes de maladies graves et de co-morbidités ou encore les résidents en Ehpad et le personnel soignant.

Une telle décision "dépendra de ce que nous diront les autorités sanitaires" qui ont été saisies du sujet, précise Yaël Braun-Pivet. Pour la députée La République en Marche (LREM) des Yvelines, "c'est une question de cohérence". Le pass sanitaire attestant "du fait que vous êtes protégés contre le Covid-19 et que votre vaccin est actif, si au bout d'un certain temps il n'est plus actif et qu'il faut une dose de rappel, alors il y a une certaine logique à lier cette dose de rappel au pass sanitaire", déduit-elle.

Territorialisation du masque à l'école

"Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge" au sujet de l'épidémie, justifie Yaël Braun-Pivet pour expliquer sa position ainsi que l'intervention d'Emmanuel Macron prévue ce mardi à 20 heures, sur l'évolution de la situation sanitaire.

Si la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale considère que le pass sanitaire doit rester un dispositif appliqué à l'échelle du pays, elle pense à l'inverse que concernant le port du masque à l'école, de retour dans 39 départements à partir de ce lundi [61 départements au total] en raison de l'évolution locale de l'épidémie, "la situation est différente" et qu'il "faut regarder territoire par territoire"."Soyons réactifs et pas dogmatiques", ajoute-t-elle.