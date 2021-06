Seine-Saint-Denis : un centre de vaccination dans une zone commerciale

C. Sinz, C. Vérove, F. Daireaux, C. Pary, C. Berbett

À l’entrée du centre commercial de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un centre de vaccination tente d’attirer les personnes venues faire leur course. Facile, rapide, la démarche plaît au public. Des personnes qui n’auraient pas particulièrement fait le premier pas sont soulagées d’être finalement vaccinées. L’objectif est de vacciner 500 personnes pendant le week-end des 12 et 13 juin.

"De la méfiance"

"Ils ne sont pas assez informés, donc ils ont peur. Il y a cette appréhension vis-à-vis du vaccin. C’est un petit peu confus pour eux, donc il y a de la méfiance", raconte le docteur Pranom Denduang. Dans ce département, l’un des plus pauvres de France, la vaccination est en retard. On y compte 29% de premières injections, contre plus de 41% en France. L’opération vaccin va durer jusqu’au dimanche soir dans le centre commercial, et se répétera dans six semaines pour injecter la deuxième dose.

Parmi nos sources :

Nombre de primo vaccinés en Seine-Saint-Denis et en France : https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/type-vaccins/

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Liste non exhaustive