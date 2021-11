Santé : "la recherche, en temps d’épidémie, doit guider l’adulte", affirme le professeur Patrice Débré

L’épidémie de Covid-19 touche de nombreuses personnes en France. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mercredi 24 novembre, Patrice Debré, professeur d’immunologie à Sorbonne Université et auteur du livre La recherche en temps d’épidémie aux éditions Odile Jacob, affirme que "la recherche, en temps d’épidémie, doit guider l’adulte". "Je le montre aussi avec ce qui s’est passé à travers toute l’épopée du sida et combien la recherche a été importante pour comprendre à la fois ce qu’était le virus, les dégâts qu’il pouvait causer et également tous les traitements qui sont arrivés par la suite", explique-t-il.

"Nous allons progressivement apprendre à nous battre plus et mieux"

Interrogé sur l’efficacité du vaccin contre le variant Delta du Covid-19, Patrice Debré rappelle que nous avons appris que "l’effet sur la transmission du virus diminue avec le temps. L’effet sur la maladie semble se prolonger plus longtemps. Mais les études, petit à petit, vont permettre d’affiner, de rendre compte de l’effet de l’un ou de l’autre sur les nouveaux variants, en tout cas sur le variant Delta qui est actuellement prédominant. Et nous allons progressivement apprendre à nous battre plus et mieux".