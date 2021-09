Santé : la Haute Autorité de santé recommande de se vacciner simultanément contre la grippe et le Covid-19

La Haute Autorité de santé préconise, mardi 28 septembre, de coupler les vaccins contre la grippe et le Covid-19. Le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 28 septembre, apporte son éclairage.

La Haute Autorité de santé propose, mardi 28 septembre, de se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 en même temps. "La campagne de vaccination contre la grippe commence le 26 octobre, rappelle le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi. La nouveauté cette année, c'est que vous pourrez faire en même temps votre vaccination contre la grippe, et le fameux rappel contre le Covid."

Pas de risque

Les experts anglais, qui "ont une étude en cours", se veulent rassurants. "D'une part, [c'est] très bien toléré de faire ces deux vaccinations en même temps, et surtout il n'y [a] pas de diminution de la réponse immunitaire", ajoute le médecin. Toutes les personnes de plus de 65 ans ou à risque de développer des formes graves sont éligibles. "Vous pourrez faire les deux vaccins en même temps si vous êtes à plus de six mois de votre dernière dose de vaccin Covid, mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas retarder votre vaccin contre la grippe", précise Damien Mascret.