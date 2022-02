Sanofi : le vaccin contre le Covid-19 est prêt

Avec plus d’un an de retard, le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé mercredi 23 février des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19.

C’est une nouvelle qu’on attendait presque plus. Après des problèmes de dosage puis de calendrier, le vaccin Sanofi est prêt. Il doit désormais trouver sa place parmi ses concurrents bien installés. L’innovation majeure de ce nouveau vaccin ? Sa technologie : la protéine recombinante. Une façon de convaincre les personnes sceptiques face à l’ARN messager. "Ce n’est pas un vaccin ARN, c’est un vaccin dans lequel on a utilisé uniquement ce qu’on appelle la protéine recombinante, une technologie très sophistiquée maitrisée par peu de laboratoires", explique le Professeur Jean-François Saluzzo, expert en virologie auprès de l’OMS.

Efficace à 100% contre les formes sévères

D’après Sanofi, ce vaccin serait efficace à 100% contre les formes sévères, 75% contre les formes modérées et 58% contre toute forme asymptomatique. Il permettrait également d’éviter systématiquement les hospitalisations liées au Covid-19, mais serait peu efficace contre le variant Omicron. Un an après la date initialement espérée, Sanofi va demander l’approbation de son vaccin aux autorités des Etats-Unis et de l’Union européenne.