Pass sanitaire : il devient obligatoire pour les salariés accueillant du public

Au Parc Astérix, visiteurs et employés sont désormais logés à la même enseigne. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour le personnel d'accueil, de restauration et de vente. Pour éviter de présenter chaque jour leur pass sanitaire, 850 salariés l'ont volontairement enregistré à l'avance. Il n'y a plus qu'à le badger. D'autres ne sont pas en règle, dans ces cas-là, ils sont redirigés vers le centre de test installé par le parc. Les règles sont les mêmes pour les salles de sport ou les restaurants par exemple. Tous ceux qui accueillent du public sont concernés. Les contrevenants verront leur contrat, et donc leur salaire, suspendu.

Plusieurs options pour les employés

La vaccination n'est de facto pas obligatoire pour les concernés, mais la solution la plus simple. "Les salariés (...) peuvent aussi présenter un test PCR antigénique ou négatif au Covid de moins de 72 heures", explique le journaliste Jean-Paul Chapel. Les salariés peuvent, éventuellement, produire une attestation de contre-indication médicale à la vaccination. Le journaliste rappelle qu'on ne sera pas licencié, mais suspendu, en cas de manquement et sous un délai de trois jours.

