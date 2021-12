Omicron : une baisse de l’efficacité du vaccin face au nouveau variant

Beaucoup d’inconnues persistent encore autour du variant Omicron. Les scientifiques avancent doucement dans leurs recherches sur l’efficacité des vaccins. On constate des résistances, mais la 3 e dose pourrait être efficace.

Les scientifiques savent le variant Omicron comme étant a priori plus contagieux que le variant Delta, mais pas obligatoirement plus dangereux. Cependant, comment se comporte-t-il face au vaccin ? Il serait plus résistant, comme l’explique une infectiologue. "Malheureusement, il y a une baisse de l’efficacité du vaccin, qui a l’air importante, autrement dit les anticorps neutralisants suscités par le vaccin neutralisent beaucoup moins bien ce variant Omicron", explique Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP).

Un nouveau vaccin en mars prochain

En effet, selon une première étude sud-africaine publiée hier, le vaccin serait 40 fois moins efficace contre Omicron. Mais les chercheurs nuancent leurs résultats : il est encore trop tôt pour affirmer à quel point le variant Omicron résiste au vaccin. Selon les études préliminaires des laboratoires Pfizer-BioNTech, les résultats seraient rassurants. Le laboratoire Pfizer pense pouvoir finaliser un vaccin adapté au nouveau variant d’ici le mois de mars.