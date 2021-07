Nice : un centre de vaccination provisoire ouvre dans un bar

À Nice (Alpes-Maritimes), depuis 8 heures dans ce pub, on ne se sert pas : on vaccine les employés de cafés, hôtels ou restaurants. "J'avais rendez-vous lundi, mais j'ai voulu avancer les choses", explique la jeune employée d'un bar-tabac. Son patron l'a incité à avancer sa date car d'ici le 30 août, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour les employés de l'hôtellerie et de la restauration. Pendant 48 heures dans ce bar, il sera possible pour les professionnels de recevoir une injection.



400 injections prévues

"La clé, c'était le 'sans rendez-vous'. Si vous commencez à fixer des heures et des rendez-vous à des gens qui travaillent à des heures différentes, qui se couchent très tard parfois à 4 heures du matin, c'est ridicule", explique Christophe Souques, vice-président UMH Côte d'Azur. Médecins et agents administratifs se sont mobilisés pour permettre le succès de cette vaccination. 400 personnes devraient se faire vacciner dans ce centre provisoire. Tchin !