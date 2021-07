Morbihan : contre le Covid-19, un vaccibus atteint les coins reculés

À Locminé, dans le Morbihan, ils sont arrivés très tôt le matin du samedi 24 juillet pour avoir une chance de se faire vacciner, sans rendez-vous et près de chez eux. "Je rêve de le faire depuis un an au moins, et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de Français qui souhaitent se faire vacciner. C'est facile !", souffle Laurent Deson. 200 doses sont attribuées en moins d'une demi-heure. À neuf heures, il n'y avait plus de rendez-vous possible. Quelques mécontents ont dû faire demi-tour.



Aller dans les coins reculés

À l'arrivée du préfet et des représentants de l'Agence régionale de santé du département, venu visiter le dispositif, une quarantaine de doses supplémentaires sont livrées, de quoi redonner le sourire à quelques déçus. Un médecin, des infirmières et des pharmaciens se relaient dans le vaccibus, pour vacciner environ 20 personnes par heure. L'objectif du bus est d'aller là où il n'y a pas de centre de vaccination. Le plus proche est à une demi-heure de Locminé. Le bus va circuler dans 13 communes du centre du Morbihan pendant six semaines.