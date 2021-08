Manifestations anti-pass sanitaire : un mouvement de contestation qui prend de l’ampleur

Les tensions étaient vives à Paris samedi 31 juillet. Dans les rues de la capitale, mais aussi ​dans d’autres villes en France, des manifestations se sont tenues pour contester la future extension du pass sanitaire dans le pays. Le cortège parisien était très encadré. À Nantes (Loire-Atlantique), des pancartes "non au pass sanitaire" ou "respect pour la vie de nos enfants" étaient brandies.

"On veut notre liberté de choisir"

Un rassemblement a également eu lieu à Pau (Pyrénées-Atlantique) où certaines personnes ont exprimé leur mécontentement. "On est contre le vaccin et on est contre le pass sanitaire. On veut notre liberté de choisir", déclare une femme. Pour ce troisième samedi consécutif de contestation, la mobilisation est en hausse : 204 000 manifestants dans les rues selon le ministère de l’Intérieur. Cela représente 40 000 personnes en plus par rapport à la semaine précédente. 19 personnes ont été interpellées et trois policiers ont été blessés.