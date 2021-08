Manifestations contre le pass sanitaire : un pharmacien insulté de "collabo" à Montpellier

Un pharmacien réalisant des tests de dépistage au Covid-19 dans la rue a été pris à partie samedi 31 juillet lors d'une manifestation anti-pass sanitaire, à Montpellier, dans l'Hérault. Il a été vivement hué et apostrophé d'"assassin" et de "collabo" par les manifestants. La tente de dépistage, disposée devant une pharmacie a été prise pour cible, rapporte le quotidien régional Midi Libre, qui publie une vidéo de l'événement.

« Assassin », « collabo », des manifestants s’en prennent au pharmacien réalisant des tests de dépistage rue de Maguelone à Montpellier. #manif31juillet (1/2) pic.twitter.com/4M7mSLCOtm — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) July 31, 2021

La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire était particulièrement forte dans le chef-lieu de l'Hérault. Plus de 8500 personnes y ont défilé, selon les services de la préfecture. Le rassemblement, porté par les mots-dièses #manif31juillet et #PassDeLaHonte sur les réseaux sociaux, a fédéré des manifestants anti-pass sanitaire, anti-vaccins ou anti-confinement, aux revendications protéiformes. La manifestation se déroulait pacifiquement, puis s'est tendue à l'approche d'une officine située rue Maguelone, prise pour cible, explique Midi Libre. Des manifestants ont bien tenté de raisonner les participants agressifs du cortège, rapporte le quotidien. Mais face aux huées et suite à quelques coups portés sur la toile de la tente, le personnel médical à replier la structure, rapporte le quotidien. Dans d'autres villes, comme à Paris, ce sont des journalistes, notamment une équipe de l'AFP qui ont été la cible de crachats et d'insultes.

"Nous ne céderons rien" face à ceux qui emploient "la violence", assure Gabriel Attal

L'incident a fait réagir dans la soirée le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé sur Twitter : "ce pharmacien, chaque matin depuis 1 an et demi, se lève malgré la fatigue pour protéger et soigner vos parents, vos proches, vos voisins. Et même vous, qui l'insultez toute honte bue, s'il le fallait un jour", a réagi Olivier Véran. "Leur projet ? Le chaos. Leur cible ? Ceux qui nous protègent. Leur méthode ? L'intimidation, la violence. A ceux-là, nous ne céderons rien", a déclaré Gabriel Attal, adressant : "un immense merci à tous les pharmaciens" et à "tous les soignants mobilisés au coeur de l'été pour nous protéger".