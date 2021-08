Manifestations anti-pass sanitaire : des opposants aux profils variés

Le mouvement de contestation se poursuit dans le pays samedi 31 juillet. Pour le troisième week-end de suite, des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour certaines professions ont manifesté en France. Mais les manifestants n'ont pas un profil unique. Leur point commun ? Le slogan "non", et l’opposition à l’élargissement du pass sanitaire, ainsi qu'une défiance globale envers le gouvernement. Julie Discontigny, 40 ans, est aide-soignante en réanimation et se dit prête à démissionner plutôt que de se faire vacciner.

Une défiance envers le vaccin contre le Covid-19

Le manque de confiance envers le vaccin contre le Covid-19 est un argument qui revient régulièrement. "On a un doute sur ce vaccin. Vu qu’il y a un doute, on est en droit de dire qu’on attend un peu", juge Antoine Renard, ancien gilet jaune de 41 ans, de Châlons-en-Champagne (Marne). D’aucuns craignent que leurs libertés individuelles ne soient bafouées. "On ne peut pas vivre dans une société de surveillance généralisée où la moitié des Français est un auxiliaire de police pour dénoncer l’autre", rétorque Thomas, 32 ans, qui vient de Nice (Alpes-Maritimes) où il est fonctionnaire. Tous espèrent que le texte sera censuré par le Conseil constitutionnel​, le 5 août prochain.